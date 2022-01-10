Суд подовжив домашній арешт куму Путіна Медведчуку

Рішення ухвалене у межах кримінального провадження щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу.

У понеділок, 10 січня, столчиний Печерський райсуд поодовжив домашній арешт нардепу "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку на два місяці.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише Інтерфакс-Україна.

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"Печерський районний суд продовжив підозрюваного народному депутату домашній арешт на 60 днів", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, депутат "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін заявив, що з урахуванням ухваленого рішення нардеп перебуватиме під домашнім арештом десять місяців. "Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців. При тому, що, за законом, максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяціів",- написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки у двох будинках Віктора Медведчука у Києві та в його кабінеті в офісі "ОПЗЖ". Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру Медведчуку. Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі.

"Якщо Медведчук втручається в ескіз майбутнього України, то до побачення" – Наталія Мосейчук

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