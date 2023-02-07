Суд Тбілісі відмовився відпустити Саакашвілі: МЗС України розчароване рішенням

Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення експрезидента Міхеіла Саакашвілі за станом здоров’я. Українське Міністерство закордонних справ розчароване таким рішенням.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеіла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування. Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, ґарантувати дотримання його прав та передати його Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЗС продовжуватиме захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 лютого Саакашвілі відеозв'язком з тбіліської клініки Vivamedi взяв участь в судовому засіданні. Він показав, який має вигляд після перебування під вартою. Колишній грузинський президент критично схуд.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує і вбиває ексглаву держави.

МЗС також висловило протест щодо негуманного поводження з політиком. У тексті також заяви наголошують на "згортанні демократії в Грузії".

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