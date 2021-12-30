Суд у Києві призначив слухання за позовом Януковича до Верховної Ради

Суд у Києві призначив слухання за позовом Януковича до Верховної Ради

Судове засідання призначене на 16 лютого 2022 року.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради щодо відсутності у народних депутатів компетенції для визнання його самоусунення від здійснення повноважень глави держави.

Про це стало відомо з опублікованого списку справ, призначених до розгляду, на сайті "Судової влади".

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Суд із викликом сторін на засідання призначено на 16 лютого наступного року.

У своєму позові Янукович просить у Феміди "встановити відсутність у Верховної Ради повноважень на ухвалення актів про самоусунення президента".

Нагадаємо, що раніше Європейський суд розпочав розгляд позову Януковича проти України.

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