Суд у Німеччині ухвалив історичний вирок у справі про катування режиму Асада у Сирії

Суд у Німеччині ухвалив історичний вирок у справі про катування режиму Асада у Сирії

58-річний колишній полковник Анвар Р. заперечував, що застосовував тортури або давав інструкції іншим особам вчинити катування.

Німецький суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності. Суд у Кобленці в землі Рейнланд-Пфальц став першим у світі, який пов’язав злочини проти людяності з сирійською державою.

Про це повідомило Deutsche Welle.

Зазначається, що судове переслідування полковника Анвара Р. відбувалося за принципом універсальної юрисдикції, який дозволяє притягувати до відповідальності за можливі військові злочини, скоєні іноземцями в інших державах.

Сам 58-річний колишній полковник Анвар Р. заперечував, що застосовував тортури або давав інструкції іншим особам вчинити катування.

Вважалося, що злочини відбулися в 2011 і 2012 роках — на ранніх етапах громадянської війни в Сирії.

Анвар Р. нібито відповідальний за катування щонайменше 4000 людей у ​​в'язниці генеральної розвідувальної служби в Дамаску. Вважається, що там загинули щонайменше 30 в’язнів.

Підсудного звинувачували в нагляді за допитами, які включали "удари електричним струмом", побиття "кулаками та батогами", зґвалтування та сексуальне насильство, а також позбавлення сну.

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Обвинувачення вимагало довічного ув'язнення, просячи суд виключити звільнення протягом перших 15 років через тяжкість злочинів.

Анвар Р., який вважається приналежним до режиму Башара Асада, був заарештований в Німеччині в 2019 році після втечі з Сирії.

У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на спроби західних держав передати злочини в межах сирійської кризи на розгляд до Міжнародного кримінального суду. В результаті у тих, хто пережив тортури та атаки з використанням хімічної зброї, залишилися обмежені можливості добиватися правосуддя.

Нагадаємо, що Україна офіційно засудила режим президента Сирії Башара Асада за порушення міжнародного гуманітарного права.

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