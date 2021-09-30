Суд визнав Саркозі винним у фінансових махінаціях: якого покарання вимагають прокурори

Суд визнав Саркозі винним у фінансових махінаціях: якого покарання вимагають прокурори

Саркозі не присутній в залі суду під час оголошення вироку.

У четвер, 30 вересня, суд у Франції визнав винним експрезидента країни Ніколя Саркозі в порушенні законів про фінансування виборчої кампанії 2012 року.

Суддя продовжує зачитувати вирок, покарання ще не оголосили, пише DW.

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Зазначається, що прокурори рекомендували засудити Саркозі до одного року тюремного ув’язнення з відстрочкою виконання вироку на шість місяців.

Нагадаємо:

У справі про корупцію експрезидент Франції Саркозі разом з іще тринадцятьма обвинуваченими постав перед судом у червні.

Йому закидають протиправне фінансування масштабної передвиборчої кампанії 2012 року , яка збирала тисячі прихильників із прапорами, під неї писали музику найкращі композитори, її знімали відомі режисери і потім транслювали на гігантських екранах.

масштабної , яка збирала тисячі прихильників із прапорами, під неї писали музику найкращі композитори, її знімали відомі режисери і потім транслювали на гігантських екранах. Все це коштувало 22 з половиною мільйони євро, але вибори Саркозі все одно програв, тепер ­- усі звинувачення відкидає.

Новини світу: у Франції оголосили вирок Ніколя Саркозі

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