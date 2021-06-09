Суд ЄС розморозив активи Януковича і його сина, знявши старі санкції

Рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра.

Про це у середу, 9 червня, повідомили у пресслужбі суду, пише "Європейській правда".

Так, суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що права на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - йдеться у повідомленні.

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Також суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, що триває, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз.

Таким чином Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

"За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи виконували право на захист і право на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи", - йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, 6 березня 2014 року Євросоюз уперше запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Щороку у березні Рада ЄС подовжує їх терміном на один рік. У березні 2020 року Євросоюз зняв санкцій з колишнього прем`єр-міністра України Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

А 5 березня 2021 - Рада Євросоюзу офіційно зняла санкції з двох експосадовців-втікачів часів президентства Віктора Януковича — колишнього віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

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