Суд заборонив діяльність шести проросійських партій в Україні

Восьмий апеляційний суд Львова протягом 13-14 червня заборонив діяльність в Україні шести проросійських партій.

Майно цих партій та всіх їхніх осередків буде передане державі.

Про це повідомили в СБУ.

Суд розглядав звернення, підготоване на підставі указу президента та рішення РНБО від березня 2022 року, а також відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Так, офіційно заборонені політичні партії:

"Опозиційний блок";

"Соціалісти";

"Справедливість та розвиток";

"Держава";

"НАШІ";

"Блок Володимира Сальдо".

"Вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України. Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораційною діяльністю", – зауважили в СБУ.

Там додали, що яскравий приклад тому – гауляйтери російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Деяким із них уже повідомлено про підозри за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше суд також заборонив партію колишньгого народного депутата Євгенія Мураєва "Наші".

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