Суд заборонив "ОПЗЖ", але їхні депутати продовжують ходити до Верховної Ради - Сергій Рудик

Нардеп закликає повністю відсторонити представників заборонених проросійських партій від роботи парламенту.

Наступним кроком після судової заборони діяльності партії "Опозиційна платформа – За життя" має стати повне відсторонення її представників від роботи парламенту. Зокрема, через прийняття законопроєкту №7424 про політичну відповідальність представників проросійських партій, обраних до Верховної Ради.

Про це заявив народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик.

"Пропутінська ОПЗЖ заборонена. Це великий плюс. Але їхні депутати цілком комфортно себе почувають. Ходять у комітети і на сесійні засідання, підголосовують із владою (останній приклад – 27 голосів опзжистів за Стамбульську конвенцію). Думаю, що вони навіть не повидаляли зі своїх телефонів номери кремлівських кураторів. Але для нас важливо – не лише офіційно забороняти такі партії, але й повністю рубати всі щупальця путінській політичній гідрі. Тому наступним кроком має бути прийняття законопроєкту про політичну відповідальність народних депутатів від проросійських партій (№ 7424)", - заявив Сергій Рудик.

Він зазначив, що законопроєкт №7424 покликаний повністю відсторонити представників заборонених проросійських партій від роботи українського парламенту.

"Я співавтор цього законопроекту і коротко викладу його суть. На період зупинення діяльності проросійських партій, ВР може заборонити її депутатам брати участь у пленарних засіданнях, засіданнях Погоджувальної ради, комітетів, офіційних парламентських делегацій. Тобто ми пропонуємо повністю обнулити роботу рашистської колони в парламенті. Судові рішення про заборону проросійських партій – це дуже добре. Але без кардинальних рішень парламенту із опзж-шаріями ми не попрощаємося", - підкреслив народний депутат.

Як повідомлялося раніше, 20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та постановив передати все її майно, кошти та інші активи у власність держави. Разом із тим, колишні члени фракції ОПЗЖ продовжують працювати у Верховній Раді, вони створили дві нові депутатські групи - "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України".