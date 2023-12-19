Суд залишив вирок Гримчаку без змін: 10 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд залишив без змін вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку - йдеться про десять років позбавлення волі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 грудня.

"Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишнього міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні САП.

Зазначається, що рішення апеляційної інстанції набуло чинності від моменту проголошення. Втім, його можна оскаржити в касаційному порядку у Верховному суді протягом трьох місяців.

Нагадаємо, у лютому 2022-го Гримчака засудили до 10 років в'язниці, а у червні того ж року вирок ексміністру набув чинності. Його визнали винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря за кількома статтями.

За даними слідства, Гримчак і брат його дружини Ігор Овдієнко вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень щодо будівництва. У серпні 2019-го СБУ їх упіймала "на гарячому" під час отримання частини коштів - 480 тисяч доларів. Загалом чоловіки вимагали 1,1 млн доларів хабаря від підприємця.

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