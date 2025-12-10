Суд залишив Труханова під домашнім арештом

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід екс-меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.

Прокурори наполягали, що запобіжний захід потрібно залишити, адже злочин має тяжкі наслідки, а Труханов може впливати на розслідування. Суд погодився з їхньою позицією та залишив йому цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

Перед цим в Одесі наприкінці вересня відбулися сильні дощі, що спричинили масштабні підтоплення. Загинули 10 людей, серед них п’ятеро з однієї сім’ї. На цьому тлі громадяни подали петицію з вимогою створити міську військову адміністрацію, і вона швидко набрала потрібні 25 тисяч підписів. Президент Зеленський також висловив невдоволення роботою місцевої влади та заявив, що за потреби центральна влада ухвалить рішення щодо керівників на місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський видав указ про припинення українського громадянства для Геннадія Труханова. У відповідь на це рішення сам Труханов висловив намір його оскаржувати.

Крім того, за повідомленнями мас-медіа, керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, імовірно, буде призначений очільником Одеської міської військової адміністрації. Варто зазначити, що Одеська МВА станом на зараз ще не сформована.