Суд залишив Єрмака з електронним браслетом: що хотіли адвокати

ВАКС відхилив апеляцію захисту Андрія Єрмака щодо електронного браслета / © Getty Images

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Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію сторони захисту екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака про використання електронного браслета як засобу контролю.

Про це передає «Суспільне».

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Адвокати Єрмака стверджували, що рішення про електронний браслет «потребує уточнення та є невмотивованим». Водночас захист ексголови ОП уточнив, що не просить скасувати сам обов’язок Єрмака носити браслет. Вони хотіли, щоб суд уточнив межі цього обов’язку.

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Також захист просив провести засідання у закритому режимі, мотивуючи це питаннями безпеки. Суд відхилив клопотання.

Самого Андрія Єрмака на засіданні не було — він передав клопотання про неможливість бути присутнім з об’єктивних причин. Прокурор також попросив не брати участі у розгляді, однак суд вирішив, що підстав для скасування засідання немає.

Нагадаємо, 10 серпня ВАКС пом’якшив запобіжний захід Андрію Єрмаку.

«Так, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з м. Києва та Київської області замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області», — зазначили в САП.

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Єрмак обґрунтовував таку необхідність своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Прокурор заперечував проти задоволення такого клопотання.

ЗМІ повідомляли, що Андрій Єрмак 16 липня відвідав пункт управління тодішнього головкома Олександра Сирського в одній із прифронтових областей. Журналісти пов’язували цей неофіційний візит із резонансним звільненням міністра оборони Михайла Федорова.

Як виявилося, НАБУ не дозволяло Єрмаку зустрічатися з Сирським.

Нагадаємо, правоохоронці вручили ексголові ОП підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

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Сам Єрмак заявив, що нічого не знає про будівництво в кооперативі «Династія» і коментуватиме обшуки, коли закінчаться слідчі дії.

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