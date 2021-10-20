Суд заочно заарештував експрем'єр-міністра Азарова за підозрою у держзраді

Суд заочно заарештував експрем'єр-міністра Азарова за підозрою у держзраді

Його звинувачують у держзраді через так звані "Харківські угоди".

Печерський районний суд м. Києва обрав колишньому прем'єр-міністру України Миколу Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Як зазначають у відомстві, його підозрюють у держзраді за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України. Йдеться про так звані "Харківські угоди".

Таке рішення суду надає право розпочати процедуру екстрадиції Азарова. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

За даними слідства, ексголова уряду, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод" на користь Російської Федерації, якими було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського Флоту РФ на території України.

"В результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ іноземної держави на території України, вторгнення Збройних Сил Російської Федерації та окупації ними півострова Крим", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо:

У березні цього року ДБР повідомило про підозру Миколі Азарову за підозрою у державній зраді. Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього прем’єр-міністра.

Раніше, у січні 2021 року, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили колишньому президентові України Віктору Януковичу про підозру у державній зраді через підписання так званих "Харківських угод" у квітні 2010 року.

про підозру у державній зраді через підписання так званих "Харківських угод" у квітні 2010 року. Своєю чергою, РНБО на засіданні ухвалила рішення ввести "максимальний" обсяг санкції, які передбачений чинним законодавством, щодо низки колишніх високопосадовців часів режиму Януковича та осіб, які сприяли спецслужбам Росії в окупації українських територій в 2014 році, а дехто причетний до фінансування тероризму. У переліку, зокрема, президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, колишня "прокурорка" Криму Наталія Поклонська.

Новини України: що загрожує депутатам, які голосували за "Харківські угоди"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання