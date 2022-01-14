Суддя досі не розглянув клопотання про обрання Порошенкові запобіжного заходу: в чому причина

Суддя досі не розглянув клопотання про обрання Порошенкові запобіжного заходу: в чому причина

Справа в тому, що Порошенко не з’явився в суді.

Слідчий суддя досі не розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України Петру Порошенку через те, що він не з’явився до суду.

Про це радник із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян сказала на брифінгу в п’ятницю, 14 січня.

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"Оскільки народний депутат ухилився від виконання покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з виконуючим обов’язки генпрокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим , що вказаний нардеп (Петро Порошенко - Ред.) ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянено слідчим суддею", — повідомила Сапьян.

Вона додала, що статтею 42 Кримінально-процесуального кодексу України визначено, що підозрюваний зобов’язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді і суду. Такі дії передбачено для уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола кримінального провадження.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

6 січня, стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка. Згодом у партії "Європейська солідарність" повідомили, що Печерський районний суд Києва наклав арешт також і на активи й рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що у п’ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка арештували лише те майно, яке належить йому згідно данних держреєстрів.

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