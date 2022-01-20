Суддя, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку

Суддя, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку

Коли він повернеться, у суді не можуть сказати.

Слідчий суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов 20 січня пішов у відпустку.

Про це повідомив речник суду Віталій Чергавий, пише "Укрінформ".

“Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Як буде далі — невідомо”, - сказав він.

Нагадаємо:

У середу, 19 січня, із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

Після рішення суду про запобіжний захід, де його відпустили під особисте зобов’язання, він разом з соратниками відправився святкувати до ресторану.

Офіс Генпрокурора та адвокати Порошенка оскаржуватимуть запобіжний захід 5-му президенту

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