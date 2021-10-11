Судити дії, а не слова: в Держдепі США прокоментували перші переговори з талібами

Судити дії, а не слова: в Держдепі США прокоментували перші переговори з талібами

Під час переговорів американська сторона порушила тему безпеки і боротьби з тероризмом, прав людини.

Сполучені Штати Америки розцінили як відверті минулі в Досі дводенні переговори з представниками радикального руху "Талібан".

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Обговорення носило відвертий і професійний характер, і делегація США знову підтвердила, що "Талібан" судитимуть за його діям, а не тільки за його словам", — йдеться в тексті заяві Прайса за підсумками переговорів.

Зауважимо, що пройшли 9-10 жовтня дводенні дискусії за участю делегацій США і "Талібану" в Досі стали їх першими контактами високого рівня після захоплення рухом влади в Афганістані.

Американська сторона порушила тему безпеки і боротьби з тероризмом, прав людини, вивезення з країни американських і іноземних громадян, а також допомагали афганців, які їм допомагали.

"Дві сторони також обговорили надання Сполученими Штатами повноцінної гуманітарної допомоги безпосередньо народу Афганістану", — наголошується в документі.

Водночас США чітко дали зрозуміти, що ці переговори не можна розцінювати як преамбулу до визнання уряду "Талібану" в Афганістані.

Також стало відомо, про що домовилися США і таліби.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що "Талібану" "необхідно заслужити" міжнародну підтримку.

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