© Вища рада правосуддя

Реклама

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Що сталося?

Згідно з даними слідства, упродовж 2024 року в Україні діяла організована група осіб, яка пропонувала за винагороду впливати на судові рішення в апеляційному господарському суді. Йдеться про дві гучні справи №914/386/24 та №914/653/24. У першій судова колегія, до складу якої входила суддя Ірина Малех, залишила рішення без змін – на користь ініціатора схеми. У другій — рішення суду першої інстанції необхідно було скасувати, але суддя Желік у складі іншої колегії такого рішення не ухвалив. Це, за версією НАБУ, стало наслідком зриву домовленостей через виявлення правоохоронцями ознак спостереження.

Реклама

Попри це, дії судді Желіка також опинилися в центрі уваги слідства: саме він був одним із суддів, які винесли рішення в іншій із фігуруючих справ — №914/653/24. За даними матеріалів кримінального провадження, до складу його колегії входили й інші фігуранти розслідування, а сам Желік, за висновком дисциплінарного інспектора, не вжив жодних дій для того, щоб повідомити про можливе втручання в судову діяльність.

Обшуки, готівка і телефони

Під час слідчих дій у фігурантів справи було вилучено значні суми готівки, частина яких співпала з номерами купюр, переданих під контролем слідства. У неназваного судді, що фігурує в Акті ВРП як «ОСОБА5», знайшли понад 270 тисяч доларів США, які він назвав “заощадженнями” та “подарунком від батька”. Інша фігурантка, «ОСОБА8», зберігала 20 000 доларів, які пізніше виявилися частиною контрольної передачі хабара. У її телефоні також зафіксували переписку щодо “потрібного рішення” у згаданих справах.

Що закидають суддям?

Суддям Желіку та Малех інкримінують можливі дисциплінарні проступки, зокрема:

Порушення суддівської етики та поведінки, що підриває авторитет правосуддя (п.3 ч.1 ст.106 Закону “Про судоустрій і статус суддів”);

Недекларування втручання в судову діяльність (п.6);

Недоброчесність, зокрема невідповідність способу життя задекларованим доходам (п.12).

Як зазначає дисциплінарна палата, навіть сама участь суддів у сумнівних колегіях та відсутність повідомлень про спроби впливу — вже є серйозним порушенням.

Системна проблема чи виняток?

Цей скандал загострює болюче питання про доброчесність українського суддівського корпусу. Суддя Максим Желік — не новачок у системі: призначений ще у 2005 році, переведений до Західного апеляційного господарського суду у 2018-му, він десятиліттями залишався поза публічним обговоренням. Проте зараз — опинився в епіцентрі дисциплінарного скандалу разом з іншими суддями, які, за оцінками антикорупційних органів, могли системно сприяти винесенню замовних рішень.

Що далі?

Справу об’єднано з уже відкритим провадженням щодо ще одного судді — Василя Артимовича з Господарського суду Львівської області. Надалі об’єднана справа буде розглядатися Вищою радою правосуддя. У разі доведення вини — суддів можуть позбавити повноважень.

Цей кейс може стати лакмусовим папірцем для всієї судової системи: чи здатна вона сама очищатися від тих, хто компрометує професію та знецінює довіру громадян до правосуддя?