Медвєдєв міг зробити так, аби залишитися на другий президентський термін, коли Путін дав йому "посидіти" перший. І на цьому наполягала дружина Медведєва.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв намагається наслідувати президента Володимира Путіна через власну несамодостатність та нереалізованість.

Про це російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін розповів у інтерв'ю головній редакторці "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Медведєв – реально ідіот. Він був ідіотом, навіть коли був президентом – цього не скасуєш", – сказав Фейгін.

Він зауважив, що Медведєв – людина, яка мислить дозволеними категоріями.

"Я цілком припускаю, що він, незважаючи на стилізацію з усією цією дичиною, яку він демонструє у своїх соціальних мережах, він таки наслідувач. Він, знаєте, хоче бути маленьким Путіним. Ось через свою несамодостатність. Путіну не дорікнеш несамодостатністю особистісною. Там несамодостатність, знаєте, культурна й ідейна. А так – як особистість він, як на мене, цілісно почувається, цілком гармонійно", – висловив слою думку опозиціонер.

Тож у Медведєва є проблеми з особистісною цілісністю, вважає Фейгін. За його словами, політик постійно думає про свою недосконалість та нереалізованість.

"Медведєв слабенький щодо цього. Він існує тільки тому, що є Володимир Володимирович Путін. І він це все долає рефлекторно. І все, про що він думає, – це про свою недосконалість, свою нереалізованість. Адже міг би бути й сам читати промовиська, а так", – розповів юрист.

Він також прокоментував інформацію про те, що наприкінці свого президентського терміну Медведєв не планував віддавати владу назад Путіну і збирався йти знову на вибори.

"Це його грала партія другого строку. Особливо дружина на Медведєва впливала: вона хотіла, щоб він залишився. Це правда. А сам він підігравав, підтакував. Напевно, цілком міг. Але чомусь він якийсь просто зовсім не дуже в цьому сенсі. Як я завжди казав, судячи з його обличчя, сексу в нього немає", – зазначив Фейгін.

Нагадаємо, що Медвєдєв пригрозив використанням "усіх методів самозахисту" після "референдумів" на окупованих територіях України.

Військовий експерт Петро Черник пояснив, що погроза ця Медведєва нічим не відрізняється від тієї, яка була зроблена щодо окупованого Криму. А росіяни насправді просто "проковтнули" "бавовну" на півострові і нічим не відповіли на численні удари по ньому.

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