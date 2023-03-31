Сума вражає: МВФ затвердив рекордну програму для України, Зеленський вже подякував

Це найбільший кредит для України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Виконавча рада МВФ 31 березня затвердила програму фінансування України на 15,6 млрд дол. протягом чотирьох років, щоб задовольнити невідкладні потреби держави на тлі повномасштабної війни.

Інформацію про це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави у Мережі подякував МВФ та його очільниці Кристаліні Георгієвій за затвердження програми.

"Дякую МВФ та Кристаліні Георгієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо українську економіку та рухаємося вперед до перемоги!" – йдеться в заяві Зеленського.

Зауважимо, що це найбільший кредит для України від початку повномасштабного вторгнення Росії, а також перший таки масштабний пакет з боку МВФ для країни, що перебуває у воєнному стані.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Канада надасть Україні нову фінанслву допомогу у вигляді кредиту на 2,45 млрд канадських доларів (це близько 1,7 млрд дол. США).

Нова програма МВФ і України: інсайди

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