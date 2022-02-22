Суміш "жорстких і параноїдальних ідей": ЗМІ пишуть, як у Макрона відреагували на промову Путіна

Суміш "жорстких і параноїдальних ідей": ЗМІ пишуть, як у Макрона відреагували на промову Путіна

Її очільник Кремля виголоси перед визнанням ОРДЛО.

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона промову Володимира Путіна, яка була перед проголошенням визнання "ЛДНР", назвали "параноїдальною".

Про це з посиланням на джерела в Єлисейському палаці пише AFP.

Співрозмовник назвав промову Путіна сумішшю "жорстких і параноїдальних ідей".

Крім того, він наголосив на тому, що очільник Кремля не дотримався обіцянок, які давав Макрону. Зокрема, йдеться про те, що президент Франції зробив серію телефонних дзвінків і до Путіна, і до американського колеги Джо Байдена, намагаючись ініціювати саміт. Лідери країн наче погодилися на ідею, але майже відразу Путін заявив про визнання "ЛНР" і "ДНР".

"Путін явно зробив вибір порушити свої зобов’язання", - сказав співрозмовник агентства. Він не виключив те, що РФ може вдатися до воєнних дій.

До слова, після дій очільника Кремля джерела в абміністрації американського лідера наголошують: зустріч Байдена і Путіна тепер малоймовірна.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Вже наступного дня Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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