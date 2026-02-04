Політолог пояснив, чому США кидають своїх партнерів у вирішальний момент / © ТСН.ua

Українці мають позбутися ілюзій щодо стратегічного партнерства з Вашингтоном у його нинішньому стані. Наразі все виглядає так, що Сполучені Штати завжди зраджують своїх союзників.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар на своїй сторінці в Facebook.

Експерт навів низку прикладів. Український приклад він назвав всім відомим, тому детально його не розбирав.

Курди

«Мені дуже шкода курдів. Великий народ, до якого завжди звертаються, коли треба зробити якусь брудну важку роботу. Коли було треба стримати ІДІЛ, то Сполучені Штати кинулися до курдів по допомогу й наобіцяли, але потім зрадили», — зазначив Пекар.

Він нагадав, що курди зіграли важливу роль у поваленні режиму Асада, але нічого не отримали взамін. Звісно, є фактор Туреччини, на сході якої також проживають курди і вимагають якщо не незалежність, то хоча б автономію.

«Але виглядає як обіцянка й зрада», — розмірковує експерт.

Іран

Пекар нагадав, що США обіцяли підтримку іранським протестувальникам, а мітинги режим аятоли просто втопив у крові.

«Мені страшенно шкода молодих сміливих іранських хлопців і дівчат. Яким обіцяли підтримку, яких спонукали продовжувати протести й захоплювати адміністративні будівлі тощо. Їм прямо обіцяли допомогу. Нині ці молоді життя згублені, режим потопив протест у крові в буквальному сенсі. Америка ще відчує смак цієї зради, на жаль», — зазначив він.

Венесуела

Експерт зауважив, що після викрадення Мадуро адміністрація Трама не дала навіть маленького шансу венесуельській опозиції дати країні шанс на демократичний розвиток.

«Я не фахівець з Латинської Америки, але я впевнений, що цей шлях заведе не туди. І проллється багато крові, якої можна було уникнути. В тому числі крові американських солдатів», — припустив він.

Китай і Тайвань

Пекар припускає, що Китай не буде воювати за Тайвань. Стратегія Пекіна полягатиме в тому, щоб розколоти Тайвань зсередини. США не будуть втручатися.

«Наобіцяють дуже багато, але побояться шантажу й відступлять. З великими збитками для себе», — припустив він.

Росія

«Коли Росія розвалюватиметься, США заявлятимуть активну позицію щодо півночі та крайнього сходу, бо це їхні життєві інтереси. Якщо туди активно зайде Китай, то США сильно постраждають. Але США відступлять в останній момент, кинувши всі проблеми регіону на руки Японії та Канади», — припустив політолог.

Ізраїль

За словами Пекаря, багато людей в Ізраїлі налаштовані дуже проамериканськи. Складається враження, що США підтримують Ізраїль, адже є великий вплив єврейської діаспори.

«Але це враження випаровується, щойно прочитаєш історію ізраїльсько-американських стосунків. Це сумна історія зрад», — нагадав він.

Пекар певен, що в поточному періоді США не союзник Україні і таким не стане.

«А написати я хотів насправді ось про що. Найчастіше зрада союзників (або тих, хто довірився) суперечить не лише цінностям, а й довгостроковим інтересам США. Але гору беруть короткострокові інтереси. Транзакції. Але й це не те, що я насправді хотів підкреслити. Ось заради чого я це написав: якщо ваші інтереси суперечать вашим цінностям, варто перевірити ваші інтереси — може, з ними щось не так», — підсумував Валерій Пекар.

