"Сумнівів немає": ЗМІ дізналися, про намір РНБО запровадити нові санкції проти депутатів Держдуми РФ за визнання ОРДЛО

"Сумнівів немає": ЗМІ дізналися, про намір РНБО запровадити нові санкції проти депутатів Держдуми РФ за визнання ОРДЛО

Санкції можуть стосуватися депутатів Державної Думи РФ, а також членів Ради безпеки та Ради федерації Росії за визнання ними терористичних "ЛДНР".

РНБО, яка 23 лютого збереться на засідання, може запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" створених РФ квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР", після відповідного звернення нардепів Верховної Ради.

Про це повідомляє видання LIGA.net, посилаючись на співрозмовника у керівництві фракції "Слуга народу".

Співрозмовник уточнив, що йдеться про депутатів нелегітимної Держдуми та сенаторів Радфеду РФ, які голосували за визнання терористів на Донбасі, а також проти членів Ради безпеки РФ, які брали участь у засіданні 21 лютого. За даними джерел видання, сьогодні, 23 лютого, парламентарі ухвалять звернення до РНБО з проханням запровадити відповідні санкції проти російських чиновників.

Джерело видання зазначило, що сумнівів, що РНБО введе ці санкції, немає.

Нагадаємо, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Перед цим 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР" - є ескалаційним кроком.

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