Сумно дивитися на мапу: Трамп допустив "обмін територій"

Зеленський, Стармер, Макрон і Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що сьогодні вдасться досягнути рішення майже з усіх питань, включаючи безпеку для України.

Про це він сказав в ході розмови з президентом Зеленським і європейськими лідерами.

«Я оптимістично налаштований, що разом ми зможемо досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України, і я насправді думаю, що її не буде», — додав Трамп.

Президент США заявив, що питання «обміну землі» буде враховано «з урахуванням поточної лінії зіткнення».

«Потрібно буде обговорити, де зараз знаходиться лінія зіткнення, можливий обмін територіями. Це означає зону бойових дій, лінії бойових дій, які зараз досить очевидні, насправді дуже сумно дивитися на них», — заявив Трамп.

«Можливо, за пару тижнів ми будемо знати, чи вдалось нам щось зробити, чи будуть продовжуватись ці бої», — додав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України.