Сунак обурено відреагував на те, що Трамп назвав Зеленського диктатором

Експрем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав "неправильним" ставлення президента США Дональда Трампа до українського лідера Володимира Зеленського.

Про це політик сказав у своєму інтерв'ю, йдеться у публікації Politico.

Сунак наголосив на тому, що йому було "дуже важко" дивитися на суперечку між президентами США та України у Білому домі 28 лютого.

"Як людина, яка провела багато часу з Володимиром, була з ним у Києві, бачила, через що йому довелося пройти заради своєї країни... Бачити, як його називають диктатором, кажуть, що він почав цю війну – таке ставлення до нього є неправильним", – наголосив Сунак.

Зауважимо, що британський експрем'єр, який зараз є членом парламенту від консерваторів, двічі відвідував Україну на посаді та був ключовим прихильником Києва. Ця політика продовжилася за часів його наступника лейбориста Кіра Стармера.

Нагадаємо, лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен розкритикувала Дональда Трампа за призупинення військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні.

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