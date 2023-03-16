Сунак поговорив із Зеленським і розповів про збільшення військової допомоги від Британії

Сунак наголосив, що життєво важливо, аби Україна мала можливості якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком про останні події на передовій.

Про це Зеленський повідомив у своєму офіційному Twitter.

"Хороша розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки", – зазначив він.

Сунак в свою чергу розповів про свої дискусії зі своїми французькими, американськими та австралійськими колегами в останні дні та сказав, що Британія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити отримання Україною необхідного оборонного обладнання.

Прем'єр додав, що життєво важливо, аби Україна мала можливості якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою, і поінформував про надання подальшої військової допомоги від Лондона.

Раніше Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому ладу. Також він заявляв, що Велика Британія та Франція хочуть зберегти лідируючі позиції серед країн, які надають допомогу Україні.

Крім того британський прем'єр висловив впевненість, що Україна стане членом НАТО.

Читайте також: