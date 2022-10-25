Сунак виголосив першу промову на посаді прем’єра Британії та згадав війну в Україні

Путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки й ланцюги постачань у всьому світі, сказав політик.
Новий прем’єр-міністр великої Британії Ріші Сунак заявив, що розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним війна в Україні призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачань у всьому світі.
Про це Сунак сказав у своїй першій промові на посаді очільника британського уряду.
"Буде правильно вам пояснити, чому я тут стою перед вами на посаді нового прем’єр-міністра. Нині наша країна зіштовхується з глибокою економічною кризою. Все ще помітні наслідки COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки й ланцюги постачань у всьому світі. Попередній уряд допустив помилки. Мене обрали лідером моєї партії й вашим прем’єр-міністром, частково, аби виправити їх. І ця робота починається зараз", – розповів новоспечений британський прем’єр.
Він зазначив, що уряд під його керівництвом зробить пріоритетами економічну стабільність та впевненість.
"Я об’єднаю нашу країну не словами, а своїми діями", – запевнив Сунак.
Він також сказав, що завжди буде вдячний експрем’єру Борису Джонсону за його надзвичайні досягнення на посаді.
Нагадаємо, 25 жовтня Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля в Букінгемському палаці. Король Британії Чарльз ІІІ попросив Сунака сформувати уряд.
Щодо ставлення до України, то 24 серпня, у День Незалежності, Сунак звернувся до українців та запевнив у беззастережній підтримці та допомозі з боку Британії у війні з РФ. Окрім того, напередодні минулих виборів прем'єра , коли перемогу здобула Ліз Трасс, Сунак запевняв, що в разі перемоги, його перша закордонна поїздка відбудеться до Києва.
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