Сунак заявив, що Британія готова до різних сценаріїв розвитку подій у Росії після бунту Пригожина

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявляє, що офіційний Лондон готовий до кількох варіантів розвитку подій у Росії після спроби заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє видання CNN.

За словами Сунака, Британія вже певний час "аналізує і відстежує" ситуацію в РФ. Британія, наголошує він, перебуває в тісному контакті з союзниками, "щоб переконатися, що ми координуємо свої дії". Прем'єр-міністр повідомив, що на вихідних розмовляв із лідерами США, Франції та Німеччини.

"Занадто рано передбачати з упевненістю, якими можуть бути наслідки цього, але, звичайно, ми готові, як завжди, до цілої низки сценаріїв", - наголосив очільник британського уряду.

Нагадаємо, 24 червня Євген Пригожин разом із "вагнерівцями" оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості". Втім, ввечері того ж дня він голосив про припинення заколоту в той час, коли його найманці перебували всього за 200 км від Москви.

Все, що відомо про бунт олігарха, - у матеріалі ТСН.ua - Як "Вагнер" дійшов до Москви і розвернувся: хронологія подій "картопляного бунту" Пригожина (фото, відео)

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