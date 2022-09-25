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"Суперечило б інтересам": у Сербії запевнили, що не визнають результати "референдумів" в Україні

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"Суперечило б інтересам": у Сербії запевнили, що не визнають результати "референдумів" в Україні

Фото: pixabay.com

У Сербії оголосили, що відповідно до міжнародного права, країна не визнаватиме результати "референдуму" російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України.

Там додали, що це повністю суперечило б державним і національним інтересам Сербії.

Про це сказав очільник сербського МЗС Нікола Селакович. 

"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", – пояснив міністр під час пресконференції.

Нагадаємо, у травні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ.

Проте вже у серпні Вучич заявляв, що Сербія готова підтримати санкції проти РФ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
374
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