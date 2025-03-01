Суперечка Трампа і Зеленського: політолог пояснив, як це вплине на мирні переговори

Володимир Фесенко зазначив, що найближчим часом Україні варто буде мінімізувати негативні наслідки через суперечку Трампа із Зеленським.

Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що суперечка Трампа, Венса та Зеленського була неминучою. Він додав, що ймовірно найближчим часом не йтиметься про мирні переговори.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Фесенко зазначив, що зустріч у Білому домі добре почалась, проте гучно закінчилась.

"Це вже не просто "американські гірки", це - криза, і в стосунках між Зеленським і Трампом, і на міждержавному рівні. Чогось подібного я чекав під час майбутніх мирних переговорів, але сталося набагато раніше. Враховуючи те, що було тиждень тому, що сталося зараз, надзвичайну емоційність і Зеленського і Трампа, і провокативну роль Джей Ді Венса, це сталося б неминуче", - вважає політолог.

Володимир Фесенко зазначив, що ймовірно найближчим часом про мирні переговори з РФ не йтиметься.

"Зараз треба думати про наслідки, про те, як мінімізувати негативний вплив сьогоднішніх подій з боку США, що і як нам робити далі. З високою ймовірністю на певний час можна закрити тему мирних переговорів", - пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Український лідер пригадав, як Путін неодноразово порушував угоду з Україною та почав повномасштабну війну.

Після цього Володимир Зеленський покинув Білий дім.

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