Суперечка Трампа та Зеленського: як відреагували американські кореспонденти

Американський кореспондент Марк Стоун відреагував на суперечку, яка відбулась під прицілами телекамер в Овальному кабінеті між президентами США та України. На його думку, зустріч проходить "не дуже добре".

Про це пише Sky News.

"Здається, що все йде не дуже добре. Схоже, це справді досить напружена зустріч", – сказав в ефірі журналіст, коментуючи розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським

Стоун зазначив, що був дуже здивований, почувши, як віцепрезидент США Джей Ді Венс запитав Зеленського, чи він коли-небудь дякував США за підтримку, надану впродовж трьох років повномасштабної війни з Росією.

"Щоб було зрозуміло, я висвітлював кожну поїздку Зеленського до Вашингтона протягом останніх трьох років. Він неодноразово висловлював подяку американцям за те, що вони запропонували щодо військової підтримки. Це зовсім не схоже на теплу зустріч", – додає він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

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