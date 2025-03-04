Суперечка у Білому домі: чи має намір Зеленський просити вибачення у Трампа

Зеленський відзначав, що діставався Білого дому кілька десятків годин і його візит був знаком поваги.

Президент України Володимир Зеленський не має наміру перепрошувати Трампа або висловлювати жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, як того неодноразово вимагало оточення президента США. За словами українського лідера, він нікого не ображав, а суперечка не була позитивною для жодної зі сторін.

Про це пише BBC News Україна.

Зеленський дуже ретельно підбирав слова

Говорячи про Трампа, Зеленський не був грубий – він практично не згадував на ім'я президента США. Український лідер припустив, що напруженість з часом мине.

"Якщо ви бачили весь той жах, який стався в Овальному кабінеті, ви, можливо, не звинувачуватимете Зеленського за те, що він вирішив не вибачатися", – йдеться у матеріалі.

Журналістка підкреслює: зважаючи на те, як президент говорить про те, що сталося з його країною, можна зрозуміти, чому на цьому етапі йому видається неможливим визнати необхідність компромісів для припинення війни.

"А почувши, як він в особистій бесіді розповідає про насильство і страждання, ви зрозумієте його нерозуміння – як хтось може дивитися на мир не так, як він, і не думати, що головне – будь-що захистити свій народ і не дати агресору Путіну уникнути покарання", – зазначається у матеріалі.

Зеленський хотів донести, що наші свободи і цінності не продаються. Він не бажає здаватися. При цьому глава України був готовий підписати угоду про корисні копалини.

"Він знову висловив свою подяку за підтримку США та іншим країнам. Але не варто забувати, що зараз, окрім публічних зустрічей із лідерами країн, проходить багато контактів і за зачиненими дверима, між ними та їхніми командами", – завершили у BBC.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що вирішив втрутитися в дискусію між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, щоб "розрядити обстановку".

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