Суперечка Зеленського і Трампа у Білому домі - стенограма

Президент України не стримував емоцій під час розмови.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого — у цей день мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали. Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

Видання "Голос Америки" публікує стенограму напруженої розмови.

Володимир Зеленський: Гаразд. Отже він окупував частини, великі частини України, частини сходу та Крим. В окупував їх 2014 року. Протягом багатьох років, я говорю лише про Байдена, але тоді був президент Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден, тепер знову президент Трамп, і, дай Боже, тепер президент Трамп зупинить його. Але протягом 2014 року його ніхто не зупиняв. Він просто окупував і брав, вбивав людей…

Дональд Трамп: 2015.

Володимир Зеленський: 2014.

Джей Ді Венс: 2014.

Дональд Трамп: 2014 — я був не тут.

Володимир Зеленський: Так, але від 2014 до 2022 року ситуація була така сама.

Люди гинули на лінії зіткнення. Його ніхто не зупиняв. Ви знаєте, ми мали з ним розмови, багато розмов, двосторонню розмову, і я, як новий президент, у 2019 році підписав з ним угоду. Я підписав з ним, (президентом Франції Еммануелем) Макроном і (канцлеркою Німеччини Ангелою) Меркель, угоду про припинення вогню. Всі вони сказали мені, що він ніколи не піде, ми підписали з ним газовий контракт, але після цього він порушив перемир’я. Він вбивав наших людей і не обмінював полонених. Ми підписали (угоду, яка включала — ред.) обмін полоненими, а він цього не зробив. Про яку дипломатію, ви говорите, Джей Ді? Що ви маєте на увазі?

Джей Ді Венс: Я говорю про дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни.

Володимир Зеленський (перебиває): Так, але якщо ви не зупиняєте…

Джей Ді Венс (перебиває): Пане президенте, пане президенте з усією повагою, я вважаю, що це неповага з вашого боку прийти в Овальний кабінет і вступати в дебати про це перед американськими медіа. Зараз ви ходите і змушуєте призовників йти на передову, тому що у вас проблеми з живою силою, ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту…

Володимир Зеленський (перебиває): Чи хтось із вас був в Україні, що ви кажете нам, які в нас проблеми? Хоча б раз?

Джей Ді Венс (перебиває): Насправді, я дивився і бачив історії і, і я знаю, що відбувається, коли ви привозите людей, ви привозите їх у пропагандистський тур, пане президенте. Чи ви не згодні з тим, що у вас проблеми з мобілізацією людей до вашої армії?

Володимир Зеленський (перебиває): В нас є проблеми…

Джей Ді Венс (перебиває): І чи вважаєте ви, що це вияв неповаги…

Володимир Зеленський (перебиває): Я відповім…

Джей Ді Венс (перебиває): … прийти в Овальний кабінет Сполучених Штатів Америки і атакувати адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни?

Володимир Зеленський: Дуже багато питань. Почнемо від самого початку.

Джей Ді Венс: Звичайно.

Володимир Зеленський: Перш за все, під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас прекрасний океан, і ви не відчуваєте цього зараз, але ви відчуєте це в майбутньому.

Дональд Трамп (перебиває): Ви цього не знаєте.

Володимир Зеленський (перебиває): Дай Боже у вас не буде війни.

Дональд Трамп (перебиває): Не кажіть нам, що ми будемо відчувати. Ми намагаємося вирішити проблему. Не кажіть нам, що ми будемо відчувати.

Володимир Зеленський (перебиває): Я не кажу вам, я відповідаю на запитання…

Дональд Трамп (перебиває): Ви не в тій позиції, щоби це диктувати. Пам’ятайте це.

Володимир Зеленський (перебиває): Я не диктую…

Дональд Трамп (перебиває): Ви не в тій позиції, щоби вказувати нам, що ми будемо відчувати. Ми будемо почуватися дуже добре і дуже сильними.

Володимир Зеленський (перебиває): Ви відчуєте вплив…

Дональд Трамп (перебиває): …і дуже сильними. Ви зараз не в дуже хорошому становищі.

Володимир Зеленський (перебиває): Від самого початку….

Дональд Трамп (перебиває): Ви поставили себе у дуже погане становище, і він (Джей Ді Венс — ред.) правий щодо цього.

Володимир Зеленський (перебиває): Від самого початку війни….

Дональд Трамп (перебиває): Ви не у хорошій позиції, у вас на руках зараз немає карт. З нами у вас з’явилися карти.

Володимир Зеленський (перебиває): Ми не граємо у карти.

Дональд Трамп (перебиває): Ні, ви граєте у карти. Ви граєте життями мільйонів людей, ви граєте з Третьою світовою війною.

Володимир Зеленський (перебиває): Про що ви говорите?

Дональд Трамп (перебиває): Ви граєте з Третьою світовою війною. І те що ви робите є неповагою до країни, цієї країни.

Володимир Зеленський (перебиває): З усією повагою до вашої країни…

Дональд Трамп (перебиває): США підтримали вас набагато більше ніж багато людей казали, що мали б.

Джей Ді Венс (перебиває): Чи ви хоч раз сказали "дякую"?

Володимир Зеленський: Багато разів.

Джей Ді Венс (перебиває): Ні, протягом усієї цієї зустрічі?

Володимир Зеленський: Навіть сьогодні.

Джей Ді Венс (перебиває): Ви поїхали до Пенсильванії і проводили кампанію за опозицію в жовтні. Висловіть кілька слів вдячності Сполученим Штатам Америки та президенту, який намагається врятувати вашу країну.

Володимир Зеленський: Будь ласка. Якщо ви думаєте, що ви можете голосно говорити про війну…

Дональд Трамп (перебиває): Він не говорить голосно, він не говорить голосно. Ваша країна у великій біді.

Володимир Зеленський (перебиває): Чи можу я відповісти …

Дональд Трамп (перебиває): Ні, ви вже багато говорили. Ваша країна у великій біді.

Володимир Зеленський (перебиває): Я знаю це.

Дональд Трамп (перебиває): Ви не виграєте.

Володимир Зеленський (перебиває): Я знаю це.

Дональд Трамп (перебиває): Ви не виграєте це. У вас є досить хороші шанси вийти в більш-менш завдяки нам.

Володимир Зеленський (перебиває): Пане Президенте, ми залишаємось у своїй країні, залишаємось сильними. Від самого початку війни ми були самі, і ми вдячні. І я казав дякую у цьому кабінеті і не лише…

Дональд Трамп (перебиває): Ви не були одні. Ви ніколи не були одні. Ми дали вам з нашим нетямущим президентом 350 мільярдів доларів…

Володимир Зеленський (перебиває): Ви голосували за свого президента

Дональд Трамп (перебиває): …ми дали вам військове обладнання і ви мужньо зустріли їх (росіян — ред.), але вони мали використовувати наше військове….

Володимир Зеленський (перебиває): Ви голосували за свого президента…Чи можу я говорити? Ви запросили мене говорити…

Дональд Трамп (перебиває): …..якби у вас не було нашого військового обладнання, ця війна б завершилася за два тижні.

Володимир Зеленський (перебиває): За три дні. Я це вже чув від Путіна. За три дні. Це щось нове — за два тижні…

Дональд Трамп (перебиває): Може, менше.

Володимир Зеленський (перебиває): Звісно.

Дональд Трамп (перебиває): Так вести справи буде дуже складно.

Джей Ді Венс: Просто скажуть "дякую"...

Володимир Зеленський (перебиває): Я вже багато разів говорив американським людям "дякую"…

Джей Ді Венс: Прийміть, що є непорозуміння і пішли обговоримо ці розбіжності, замість того, щоб сперечатися про це на очах в американських медіа, коли ви неправі. Ми знаємо, що ви неправі.

Дональд Трамп: Але бачите, я думаю, що для американського народу добре бачити, що відбувається. Я думаю, що це дуже важливо. Ось чому я дозволив цьому тривати так довго. Ви повинні бути вдячні. У вас немає карт на руках. Ви там поховані.

Володимир Зеленський (перебиває): Я вдячний.

Дональд Трамп: Ваші люди вмирають. У вас не вистачає солдатів.

Володимир Зеленський (перебиває): Пане президенте…

Дональд Трамп: У вас не вистачає солдатів. І потім ви кажете нам "я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню. Я хочу піти, і я хочу це". Дивіться, якщо ви можете досягти припинення вогню зараз — я вам кажу — прийміть це, щоб кулі перестали літати, і ваших людей перестали вбивати.

Володимир Зеленський: Звісно, ми хочемо зупинити війну.

Дональд Трамп (перебиває): Ви сказали, що не хочете припинення вогню.

Володимир Зеленський (перебиває): Але я вам сказав…

Дональд Трамп (перебиває): Я хочу припинення вогню.

Володимир Зеленський (перебиває): З гарантіями.

Дональд Трамп (перебиває): Тому що досягнути припинення вогню можна швидше, ніж будь-якої угоди.

Володимир Зеленський (перебиває): Спитайте наших людей про припинення вогню — що вони думають.

Дональд Трамп (перебиває): Це було не зі мною. Це було не зі мною. Це було з хлопцем на ім’я Байден, який не був розумною людиною.

Володимир Зеленський (перебиває): Це був ваш президент…

Дональд Трамп (перебиває): Це було за Обами, який дав вам ковдри. А я дав вам Джавеліни.

Володимир Зеленський (перебиває): Так.

Дональд Трамп (перебиває): Я дав вам Джавеліни для протидії усім тим танкам. Обама вам ковдри. Заявляють: Обама дав простирадла, а Трамп дав Джавеліни. Ви маєте бути більш вдячні, тому що без нас у вас немає карт на руках. З нами у вас є карти на руках, а без нас немає.

Дональд Трамп: Укласти угоду буде важко, тому що ставлення має змінитися.

Питання із залу: Якщо Росія порушить припинення вогню? Якщо Росія порушить мирні переговори — що ви робитимете?

Дональд Трамп (перебиває): Що ви кажете?

Джей Ді Венс: Вона питає, що якщо Росія порушить припинення вогню.

Дональд Трамп: Що якщо щось? Що якщо бомба впаде вам на голову зараз? Що якщо вони її порушать? Я не знаю. Вони порушили її з Байденом, бо вони не поважали Байдена, вони не поважали Обаму. Мене вони поважають.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім.

Цього дня планували підписати угоду про корисні копалини, однак цього не зробили. Світові лідери підтримали Зеленського.

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