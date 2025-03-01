Суперечка Зеленського і Трампа в Білому домі відкриває “вікно можливостей” — Подоляк

Суперечка, яка виникла під час спілкування Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого відкриває "вікно можливостей" для вирішення багатьох питань, які накопичилися за останній час у відносинах між Україною та США.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі телеканалу “Ми Україна”.

“Це може дозволити нам вирішити багато питань, які накопичилися за останні місяці: як сприймати агресію РФ, як сприймати війну, що насправді робить РФ і бажає робити, заради чого вона почала цю війну і так далі”, - пояснив він.

Також читайте Радник Трампа пояснив, що найбільше роздратувало президента США на зустрічі із Зеленським

За словами Подоляка, двозначне розуміння цих питань, у яке багато вкладалася Росія, тривалий час впливало на відносини України, Європи і Сполучених Штатів - країн, які насправді стоять по один бік, оскільки чітко розуміють, що таке свобода, право на захист.

“Емоційна розмова двох президентів дозволила вийти на обговорення, чому все ж таки ми повинні бути по один бік барикади”, - вважає радник голови ОП.

При цьому Михайло Подоляк наголосив, що для США співпраця з Україною набагато вигідніша, аніж конфліктність.

“У мене немає жодного сумніву, що ми із США стоїмо по один бік барикади. Для РФ навпаки - чим більше конфліктності між країнами, тим краще. Бо це дає їм шанс на цю хаотизацію глобальних відносин, на яку вони роблять ставку”, - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

Читайте також: