Суперечка Зеленського і Трампа: як відреагували західні ЗМІ

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі завершилася скандалом. Очікувалося, що лідери проведуть закриті переговори, але після емоційного обміну словами президент України залишив резиденцію.

Про це пише The Telegraf.

Після цього Трамп написав у Truth Social: “Президент Зеленський не готовий до миру, якщо у нього є підтримка США. Він вважає, що це дає йому перевагу. Але мені не потрібні переваги – мені потрібен мир. Він проявив неуважність до Сполучених Штатів у їхньому Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру”.

Напруження під час зустрічі зросло після того, як віце-президент Джей Ді Венс запитав у Зеленського: “Ви хоч раз сказали дякую?”.

Сам Трамп заявив, що президент України “грає з Третьою світовою війною”.

Кореспондент The New York Times Пітер Бейкер також висловив свою думку та зазначив, що ще жоден американський президент не дозволяв собі так повчати лідера союзної держави, особливо під час війни.

"Ще ніколи американський президент так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер", – підсумував Бейкер.

Нагадаємо, під час зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що він не стає на жодну сторону у війні, яку веде Росія проти України, а лише хоче укласти мирну угоду, яка принесе спокій у світі.

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