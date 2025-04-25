Суперечка Зеленського і Трампа в Білому домі: президент України розповів нові деталі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Getty Images

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Зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого була важливою для України, але виникла суперечка, яка не принесла користі жодній стороні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

«Нам потрібно було обговорити багато питань. У нас були різні зустрічі, і продуктивні, і, я б сказав, більш філософські – на різних етапах нашого життя. Зокрема, і зустріч із президентом Трампом. Тому я вважаю, що суперечка в Овальному кабінеті не допомогла ані Україні, ані Сполученим Штатам», – наголосив Зеленський.

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З його слів, коли Україна та США проводять зустрічі, то сторони мають «нести світло» людям і показувати напрямок до завершення війни, про який український лідер уже неодноразово говорив.

Зеленський переконаний, що в майбутньому між ним і Трампом ще відбудуться більш результативні переговори та стратегічне партнерство.

«Ми розраховуємо на стратегічне партнерство й завжди поважали народ США, їхній вибір і ту підтримку, яка надходить від Сполучених Штатів. Саме тому я вірю, що в нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом. Але ви повинні розуміти Україну: ми захищаємося від агресії з боку Росії», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп накинувся на Володимира Зеленського через Крим. Мовляв, Зеленський може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Заяву українського лідера про Крим він назвав шкідливою.

Дата публікації 10:51, 23.04.25 Кількість переглядів 705 Шановні, вам сказано "ні"! Загородній розніс заяви США про "російський Крим"