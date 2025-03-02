Суперечкою в Білому домі Зеленського усунули як перешкоду для переговорів з Росією – CNN

У Кремлі з радістю відреагували на суперечку з українським президентом.

Суперечка з президентом України Володимиром Зеленським була навмисне влаштована адміністрацією Трампа, щоб дискредитувати українського лідера та усунути його як перешкоду для подальших переговорів США з Росією.

Таку думку висловив оглядач CNN Метью Ченс, який працює в Москві.

За його словами, у Кремлі з радістю відреагували на суперечку в Білому домі і тепер очікують, що переговори, спрямовані на відновлення американсько-російських відносин, найближчими тижнями прискоряться.

“Публічно нічого не оголошено. Але в приватному порядку ведуться розмови про зустріч Трампа і Путіна, яка завжди була на карті, а тепер прискорена”, - пише Метью Ченс.

У Москві також відновився оптимізм щодо того, що, оскільки президент Зеленський суперечить президенту Трампу та його команді, складні переговори щодо припинення війни в Україні тепер відійдуть на другий план та не заважатимуть укладати потенційно прибуткові американсько-російські економічні угоди, які вже розглядаються за закритими дверима.

CNN також повідомило про підготовку до другого раунду переговорів Росії та США, який незабаром відбудеться, можливо, в одній з держав Перської затоки.

Ключовий представник Кремля з економічних питань на переговорах Кирило Дмитрієв заявив CNN, що співпраця зі США може “включати певні енергетичні” угоди, але жодних деталей не було оголошено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі в Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

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