Суперечки із Зеленським, обшуки та провал контрнаступу у 2023 році: головне з інтерв’ю Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав відверте інтерв’ю Associated Press. У ньому він вперше розкрив невідомі деталі щодо обшуку в його офісі та назвав справжні причини невдачі контрнаступу у 2023 році.

ТСН.ua зібрав головне із інтерв’ю Залужного для Associated Press.

Обшуки в офісі Залужного навесні 2022 року

Валерій Залужний розповів про невідомий інцидент, який відбувся навесні у 2022 році, а саме — про обшук Служби безпеки України у його офісі.

За словами Залужного, події розгорталися на тлі контрнаступу ЗСУ на північно-східному напрямку. Після виснажливої наради в президентському штабі Володимира Зеленського, він повернувся до робочого кабінету, а вже за кілька годин туди нагрянули десятки співробітників СБУ.

Колишній головнокомандувач розповів, що тоді у приміщенні перебували понад десять офіцерів із Британії.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

Як зазначив Залужний, візитери з СБУ не пояснили конкретної мети обшуку, проте він заблокував їм доступ до комп’ютерів та службової документації.

У розпал конфлікту колишній залізний генерал зателефонував тодішньому очільнику Офісу президента Андрія Єрмака.

«Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки. Я сказав Єрмаку, що відіб’ю цей напад, бо знаю, як воювати», — зазначив посол України у Великій Британії.

Окрім Єрмака, тоді Залужний зв’язався з головою СБУ Василем Малюком, який повідомив, що не знав про обшук та пообіцяв з’ясувати обставини.

Згодом з’ясувалося, що за два дні до інциденту СБУ отримала ордер на обшук за цією адресою. Як повідомляє AP, офіційною причиною було розслідування щодо стриптиз-клубу, який нібито там діяв. Проте працівники закладу запевнили: клуб з’їхав звідти ще до початку повномасштабної війни.

«Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що агентство навряд чи могло помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни», — йдеться в статті.

Розбіжності із Зеленським

Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press відверто розповів про суперечки із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами ексголовкома, вони по-різному бачили стратегію захисту країни, а найбільшим каменем спотикання став невдалий контрнаступ 2023 року.

Видання зазначає, що звільнення генерала у лютому 2024-го аналітики сприйняли як спробу президента усунути сильного політичного конкурента, відправивши його послом до Британії.

Провал контрнаступу ЗСУ у 2023 році

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав причину провалу контрнаступу ЗСУ у 2023 році. За його словами, план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.

Залужний зауважив, що контрнаступ-2023 викликав різку критику з боку військових експертів, бо він був надто амбітним і розпочався надто пізно. Ймовірно саме це дало військам РФ час для зміцнення позицій.

Водночас ексголовком розповів, що початкова версія плану полягала в тому, аби зосередити достатньо сил у «єдиному кулаку» для повернення частково окупованої Запорізької області.

Саме там, підкреслив Залужний, розташована захоплена ворогом АЕС в Енергодарі. Згодом, українські військові мали б просунутися на південь до Азовського моря.

Це план передбачав відрізати коридор землі для росіян, який використовувався для поповнення запасів в анексованому Криму. Успіх вимагав значного, концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.

Замість цього, за його словами, українські сили були розпорошені по широкій території. Саме це, каже дипломат, зменшило їхню ударну силу.

Чому Залужний відмовив Манафорту

Валерій Залужний в інтерв’ю AP запевнив, що уникає обговорення політики, аби не розколювати суспільство під час війни. За його словами, він ігнорує будь-які пропозиції щодо передвиборчих кампаній до скасування воєнного стану.

«Доки не закінчиться війна або не буде оголошено скасування воєнного стану, я не обговорюватиму це і нічого не робив у цьому напрямку», — заявив Залужний.

Водночас за словами посадовця, близького до Залужного (на умовах анонімності), навесні 2025 року до генерала звернувся «досить відомий» американський політичний консультант Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа 2016 року і був засуджений 2018 року за таємне лобіювання колишнього проросійського президента України Віктора Януковича.

Залужний підтвердив цей контакт, але заявив, що відмовився від його послуг.

«Я подякував йому за увагу до мене, але сказав, що мені не потрібні його послуги», — додав Залужний.

Нагадаємо, раніше ексголовком ЗСУ зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він наголосив, що Росія продовжуватиме війну проти України, якщо міжнародний тиск не посилиться.

