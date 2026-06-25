Суперечки з Польщею не завадять вступу України до ЄС: Сікорський назвав причину

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що нинішні суперечки між Україною та Польщею не повинні вплинути на перспективи вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час дискусії YES у Гданську, організованої напередодні Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2026), повідомляє ЄП.

Сікорський, який не був заявлений серед основних спікерів заходу, виступив після експрезидента Польщі Александра Квасневського та присвятив свою промову українсько-польським відносинам.

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Пояснюючи свою позицію, глава польської дипломатії звернувся до історії регіону Ельзас, який протягом століть неодноразово переходив під контроль Франції та Німеччини.

«Туристичні атракції там — військові кладовища із буквально мільйонами людей», — зазначив Сікорський.

Він наголосив, що попри численні війни та людські втрати, кордон між державами зрештою залишився там, де проходив раніше — вздовж річки Рейн.

«І питання у тому, нащо були ці вбивства?», — поставив риторичне питання польський міністр.

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За словами Сікорського, саме досвід примирення між колишніми ворогами став основою для створення європейської інтеграції після Другої світової війни.

«Євроінтеграція почалася в 1950-х роках не як процес між друзями, а як процес між дуже нещодавніми ворогами, які вбивали один одного. Але у лідерів вистачило мудрості зробити таке об’єднання економік у союз вугілля і сталі, щоби нова війна не була можливою», — пояснив він.

Глава МЗС Польщі переконаний, що цей історичний досвід дає підстави для оптимізму і щодо відносин між Україною та Польщею, історія яких, за його словами, була значно менш кривавою.

«Європейська інтеграція — це процес миру, щоби та різанина, що була у минулому — не повторилася», — додав Сікорський.

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Раніше повідомлялося, що речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Варшава не потребує посередників у відносинах з Києвом, зокрема допомоги з боку Євросоюзу.

Ми раніше інформували, що польський ультраправий політик, колишній член партії «Право і справедливість» (PiS) Януш Ковальський, на тлі скандалу між країнами закликав владу негайно депортувати усіх українців додому.

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