Суперечливі переговори: Україна не погодилася на вимогу США щодо фонду у $500 мільярдів

Україна не погодилася створювати фонд у $500 мільярдів, який мав стати частиною угоди про надання Вашингтону частки у володінні корисними копалинами.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на українського чиновника, знайомого з ходом переговорів.

За словами джерела, цей фонд мав би компенсувати США військову та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву з початку повномасштабного російського вторгнення.

Українська сторона зазначає, що реальна сума отриманої допомоги з боку США близько $90 мільярдів, що майже в п’ять разів менше, ніж $500 мільярдів, про які йдеться в умовах угоди.

Ще однією причиною відмови стала відсутність гарантій щодо майбутньої військової та фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів, заявило джерело.

Нагадаємо, США запропонували Україні нову модель економічного партнерства, яка передбачає інвестиції у видобуток рідкісноземельних металів без набуття права власності на фізичні активи.

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