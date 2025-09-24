Суперечлива риторика Трампа: чому президент США змінив свою позицію щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На Генеральній Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп різко розкритикував міжнародну організацію за бездіяльність у зупинці міжнародних конфліктів, зокрема та недостатніх діях проти Росії.

Окрім того, під час свого виступу Трамп зробив гучну заяву, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року.

Світові експерти були вражені й водночас стривожені цією різкою зміною риторики Трампа щодо війни в Україні. Вони переконані, що таким чином лідер США хоче відхреститися від конфлікту, який він обіцяв вирішити за кілька днів.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Гучна заява Трампа

На виступі в ООН Трамп заявив, що війна Росії проти України мала бути «простою швидкою сутичкою» на три дні, і вкотре повторив, що вона б ніколи не почалася, якби він був президентом.

На брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським, Трамп зазначив, що через місяць повідомить чи довіряє кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу із президентом США Дональдом Трампом / © ТСН

А згодом американський президент у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. Він зазначив, що для цього потрібна фінансова підтримка Європи та НАТО.

«Після того, як я дізнався і повністю зрозумів військово-економічну ситуацію України/Росії, і побачивши економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і повернути всю Україну в її початковому вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні?», — написав американський президент.

Водночас Трамп назвав Росію «паперовим тигром», який безцільно воює в Україні, хоча міг б перемогти за тиждень. Він побажав обом країнам добра, пообіцявши продовжити постачання зброї через НАТО.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримує таку позицію Трампа щодо війни в Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем / © Associated Press

На його думку, постачання американської зброї через союзників по НАТО разом з економічним тиском на покупців російських енергоресурсів є шляхом до почесного припинення війни. Грем назвав заяву Трампа «переломним моментом».

Зеленський очікує на сильні кроки від США

Президент України Володимир Зеленський інтерв’ю телеканалу Fox News повідомив, що під час останньої розмови з Трампом вдалося досягти взаєморозуміння. Зеленський вважає, що Трамп тепер розуміє неможливість обміну територіями з Росією.

Також глава держави заявив, що очікує дій з боку США для примусу Москви до закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський / © скриншот з відео

«Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом: ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру. Бо Москва завжди дослухається до них (США. — Ред.)», — розповів президент.

Зеленський вважає, що Америці слід діяти першою, оскільки Європа через свою роздробленість, не завжди може швидко сформувати єдину позицію.

Водночас Зеленський запевнив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни. За його словами, конкретних деталей наразі немає, проте робота над ними розпочнеться наприкінці вересня.

Небезпечні гойдалки Трампа

Раніше Трамп заявляв, що Зеленському слід «поступитися територіями» для миру, нагадує NYT. Зокрема у лютому в овальному кабінеті Трамп звинувачував українського лідера у відсутності відповідних «карт».

Такі дії президента США свідчили про прихильність до Кремля. Проте тепер він несподівано назвав російську армію слабкою і підтримав тезу про можливість звільнення всіх окупованих територій України від загарбників.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Водночас Reuters зазначає, Трамп не уточнив, як це можливо без відновлення масштабної американської допомоги чи нових санкцій проти Росії.

Медіа підкреслює, що попри гучні слова, конкретики було мало, адже зі сторони США нових обіцянок щодо санкцій чи мільярдної допомоги не було.

Чітким сигналом лишилася лише заява Трампа про продовження постачання зброї для НАТО, яке альянс використовуватиме на свій розсуд.

Водночас Reuters зауважило, що зустріч президентів України та США стала символічною, адже вона відбулася через п’ять тижнів після саміту Трампа і президента Росії Володимира Путіна на Алясці.

За словами журналістів Reuters, на раніше американський лідер демонстрував готовність до компромісів з Росією, тому його різка зміна позиції стала несподіванкою для всіх.

В Кремлі сподіваються на повернення США на бік Росії

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на зміну позиції Трампа щодо України. У своєму Telegram-каналі він назвав заяви американського президента «політичними заклинаннями» з «альтернативної реальності», де Росія слабка, а Україна перемагає.

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв / © Associated Press

Медведєв іронічно зазначив, що у цій уявній реальності «Київ перемагає, Росія розірвана на шматки», а попередники Трампа «щасливо живуть». Однак він впевнений, що Трамп «повернеться» до реальності та вже за кілька днів може запропонувати Зеленському «підписати капітуляцію»

Водночас Кремль знову тисне на Україну, змушуючи її сісти за стіл переговорів на умовах Росії.

«Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра й післязавтра позиції будуть набагато гіршими», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков

За його словами, зустріч двох лідерів має відбутися лише за належної підготовки, інакше вона перетвориться на «піар-акцію, приречену на провал».

Такі заяви Пєскова фактично свідчать про те, що Москва не готова до прямого діалогу, який міг би призвести до негайних рішень.

Окрім того, рупор Кремля свідомо й виважено розмежував поняття «СВО» та «війна».

«СВО — це одне, а те, що відбувається навколо Росії — це війна, і її потрібно виграти», — заявив Пєсков.

Що вплинуло на зміну риторики Трампа щодо України

Представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон переконаний, що на риторику Трампа могла вплинути його зустріч із президентом Зеленським.

Водночас український посол у США Ольга Стефанішина заявила, що нові заяви Трампа після зустрічі з українською делегацією не є випадковими.

Посол України в США Ольга Стефанішина

За її словами, українська команда заздалегідь підготувала для оточення американського президента детальну аналітику про фронт і економіку Росії.

Стефанішина зазначила, що ця інформація, разом із зустріччю з ключовими радниками Трампа, сприяла зміні його публічної позиції, що дає підстави для стриманого оптимізму.

Своєю чергою експерт Тарас Загородній вважає, що проукраїнська заява Трампа — це наслідок кількох факторів:

міць України: Звіти його радників після візиту довели, що Україна стійка і з нею доведеться співпрацювати;

агресивність Росії: Путін своїми нездійсненними вимогами показав свою безкомпромісність;

вибори в США: Трампу потрібні реальні зовнішньополітичні успіхи для перемоги республіканців.

Водночас видання Sky News вважає, що зміну курсу Трампа спричинили такі фактори: тиск європейських лідерів, які збільшили допомогу Україні, та провал його переговорної тактики через відсутність поступок з боку Росії. Це могло бути стратегічним маневром, але в результаті він повернувся до підтримки України, демонструючи велику впевненість у своїх діях.

Що приховують гучні заяви американського президента

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що робить велику кількість гучних заяв, щоб створювати інформаційний шум і виправдати свою бездіяльність.

Попри те, що президент Зеленський назвав зміну риторики Трампа «великим зрушенням», однак у Європі ця риторика викликала подив, зазначає видання NYT.

Там припускають, що ця нова риторика може бути частиною небезпечної гри — за гучними заявами про перемогу може ховатися план Трампа по відновленню діалогу з Кремлем.

The Telegraph повідомляє, що за оптимістичними заявами Трампа про можливість повного звільнення України ховається відсутність конкретної допомоги. Він перекладає всю відповідальність на Європу та НАТО.

Видання припускає, що після невдалого досвіду переговорів з Росією Трамп, можливо, намагається «умити руки» від конфлікту.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чому не вдається організувати зустріч із очільником РФ — Володимиром Путіним. За його словами Україна та її союзники пропонували різні країни для переговорів, але Кремль відмовляється від усіх пропозицій.

