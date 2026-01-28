Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував розбіжності у переговорах щодо територіальної цілісності України, зазначивши, що суперечності між сторонами з цього приводу починають зменшуватися.

Про це Марко Рубіо заявив під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин.

«Територіальне питання щодо України ще не вирішене, але суперечності звужуються», — зазначив Рубіо.

Реклама

Нагадаємо, Марко Рубіо заявив про досягнення загальної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Раніше Рубіо повідомляв, що спецпосланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер не братимуть участі в наступному раунді перемовин між Україною та Росією, який запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.