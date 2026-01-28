- Дата публікації
Суперечності щодо територій України зменшуються — Рубіо
Рубіо заявив, що розбіжності щодо територіального питання України поступово звужуються.
Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував розбіжності у переговорах щодо територіальної цілісності України, зазначивши, що суперечності між сторонами з цього приводу починають зменшуватися.
Про це Марко Рубіо заявив під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин.
«Територіальне питання щодо України ще не вирішене, але суперечності звужуються», — зазначив Рубіо.
Нагадаємо, Марко Рубіо заявив про досягнення загальної угоди щодо гарантій безпеки для України.
Раніше Рубіо повідомляв, що спецпосланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер не братимуть участі в наступному раунді перемовин між Україною та Росією, який запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.