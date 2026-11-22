Фіцо заявив про "політичний шантаж" / © Associated Press

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Словаччина не братиме участі в новій позиці Європейського союзу на 45 млрд євро для фінансування України 2027 року. Однак Братислава обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Києву.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо у своєму відеозверненні.

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Словаччина не долучалася і до попередньої програми кредитування України на 90 млрд євро, і змінювати свою позицію країна не збирається. Крім того, на думку політика, Київ не погасить кредитів.

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Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть припустив ймовірність блокування наступного семирічного бюджету ЄС. За його словами, це може статися, якщо всі країни об'єднання не візьмуть на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України у 2027 році та в наступний період.

Фіцо підкреслив, що не хоче бути під тиском з боку Берліна. Він назвав те, що відбуватиметься навколо позики, "не надто приємними" подіями. Прем'єр вважає, що Словаччину нібито "політично шантажують, пов’язуючи цей кредит із усім бюджетом Європейського союзу".

"Словаччині ніхто не може нічим дорікнути. Ми надаємо Україні гуманітарну допомогу, як можемо. Однак я не бачу жодних причин, через які ми маємо брати участь у військовій позиці Україні, яка лише продовжує страждання", — заявив Фіцо.

Він додав, що це питання планують обговорити у понеділок, 23 листопада, у Братиславі під час зустрічі прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) з канцлером Австрії.

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Нагадаємо, що раніше Фіцо звинуватив канцлера ФРН Фрідріха Мерца в тиску через допомогу Україні та блокування антиросійських санкцій. Політик пригадав емоційну телефонну розмову з Мерцом, під час якої той нібито погрожував припинити фінансування Словаччини. Фіцо розкритикував позицію Берліна, назвавши її шантажем, і наголосив, що Братислава самостійно визначатиме свою політику та ухвалюватиме рішення з питань, які вважає принциповими.

Кредит для України — головне

Європейська комісія запропонувала надати Україні додаткові 45 млрд євро кредиту на 2027 рік. Із них до 25 млрд євро планують спрямувати на військові потреби, ще до 20 млрд — на підтримку державного бюджету. Ця пропозиція має покрити приблизно дві третини прогнозованого дефіциту фінансування.

Раніше ЄС погодив для України кредит обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. У спільній заяві за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні, оприлюдненій на сайті уряду Німеччини, лідери підтвердили, що 90 млрд євро спрямують на військову та фінансову допомогу Україні до кінця 2027 року.

Водночас країни НАТО підтвердили зобов'язання надати українській армії обладнання, допомогу та підготовку на 70 мільярдів євро у 2026 році та щонайменше стільки ж наступного року.

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