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Сусідів не обирають: Лукашенко розмріявся про відновлення відносин з країнами ЄС

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Олена КапнікОлена Капнік
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Сусідів не обирають: Лукашенко розмріявся про відновлення відносин з країнами ЄС

Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

Мовляв, сусіди - то від бога.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поміркував про відносини з сусідами - країнами Євросоюзу. Ба більше - диктатор навіть розмріявся про те, що вони стануть такими, як раніше.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

Так званий "президент" висловив упевненість, що Мінську вдасться в майбутньому відновити відносини з Литвою та Польщею.

"Основний принцип - сусіди не можуть жити погано, вони від бога, їх не обирають. Бувають розбіжності, сварки, це минуще", - сказав білоруський лідер.

Нагадаємо, раніше Лукашенко зробив заяву про третю світову війну. Мовляв, призвести до цього може ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.

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Дата публікації
Перегляди
640
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