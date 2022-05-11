"Сусідні країни в небезпеці": у Литві пояснили, чому усунення Путіна від влади недостатньо

"Сусідні країни в небезпеці": у Литві пояснили, чому усунення Путіна від влади недостатньо

Країни, що межують із Росією, не почуватимуться повною мірою в безпеці, доки у Москві зберігається нинішній диктаторський режим Путіна.

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що змінювати в РФ треба не лише главу Кремля Володимира Путіна, а й увесь режим.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю AP.

"З нашої точки зору поки нинішній режим буде при владі, сусідні країни будуть певною мірою в небезпеці. Не тільки Путін, а й увесь режим, тому що, знаєте, можна змінити Путіна і його найближче оточення, але інший "Путін" може стати на його місце", - сказав Ландсбергіс.

За словами Ландсбергіса, поки у РФ залишатиметься цей режим, готовий вести війни за межами російської території, сусідні країни перебувають у небезпеці.

"Тим, хто сумнівався після 2008 року в Грузії, і в 2014 році, коли почалася перша війна в Україні, вже доведено, що Росія є країною-агресором. Це дуже зрозуміло", - додав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористкою.

Також Литва закликає Євросоюз запровадити санкції щодо патріарха російської православної церкви Кирила. Як сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, патріарх Кирило підтримує війну в Україні.

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