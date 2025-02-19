Сусідні з РФ країни не мають брати участі: в Польщі зробили заяву щодо введення військ до України

За словами міністра оборони Польщі, це може призвести до провокацій.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країни, які межують з Росією, не повинні брати участь у можливій миротворчій місії в Україні.

Про це він заявив в ефірі Polsat News.

"Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій", — заявив Косіняк-Камиш.

Він також зазначив, що наразі "не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська до України".

"Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська до України, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання", — зазначив міністр Польщі.

За його словами, Польща матиме роль "логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена".

Нагадаємо, військовий жорстко відповів, чи потрібні Україні іноземні миротворці після закінчення війни.

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