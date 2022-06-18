"Суспільство піде на війну без уряду": Данілов розповів про наслідки зупинки бойових дій без згоди українців

"Суспільство піде на війну без уряду": Данілов розповів про наслідки зупинки бойових дій без згоди українців

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що варіант зупинки в бойових діях з Росією можливий, проте за умови згоди українського суспільства. У протилежному разі суспільство може піти воювати без команди влади.

Посадовець зазначив, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська залишають територію України включно з Донбасом та Кримом.

Про це Данілов розповів в інтерв’ю The Globe and Mail.

"Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", – сказав секретар РНБО.

Видання зазначає, що він відкинув можливість домовленостей про тимчасове врегулювання у війні.

Данілов наголосив, що найшвидшим методом припинити розв’язану Росією війну є надання Україні необхідноїзброї, щоб перемогти окупантів на полі бою.

Секретар РНБО також відповів на питання про те, скільки триватиме війна – місяці чи роки – сказавши, що це "запитання, на яке ніхто не може відповісти". На думку Данілова, наразі війна далека від завершення.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли… Вони мають перевагу в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її завершення", – розповів посадовець.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, США та союзники готуються до тривалої війни в Україні.

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