Суспільству боляче, - Буданов про корупційний скандал

Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов у своєму інтерв’ю 24 каналу, підкресливши соціальний аспект проблеми.

“Болюча тема. Тому і приділяється багато уваги, суспільству боляче, у людей нема світла, а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це не реагувати?” - зазначив Буданов.



За словами керівника ГУР, саме через такі резонансні справи важливо приділяти належну увагу роботі антикорупційних органів.



Нагадаємо, раніше Буданов публічно підтримав роботу НАБУ та САП, називаючи їхню діяльність особливо важливою для захисту інституцій держави у скрутні часи.