Сутичка Трампа і Зеленського: президент США чекає вибачень – NBC News

Представники адміністрації Трампа кажуть, що шлях до мирної угоди про припинення війни залежить від наступних кроків Зеленського.

Після публічної суперечки між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, офіційні особи США кажуть, що шлях до мирної угоди про припинення війни в Україні є дуже невизначеним — і повністю залежить від наступних кроків українського лідера.

Про це пише NBC News з посиланням на американських чиновників, які говорили з журналістами на умовах анонімності.

Зазначається, що після сварки президентів адміністрація Трампа обговорювала, чи варто призупинити військову допомогу США Україні. Зараз залишається незрозумілим, чи піде Дональд Трамп на такий крок і коли саме.

Один із чиновників адміністрації Трампа сказав: "М’яч на боці президента Зеленського".

"Президент Трамп вважає, що Зеленський має повернутися до столу переговорів, і він має прийти та виправити це", – сказав чиновник.

Інший представник адміністрації сказав, що Зеленський наразі публічно не висловив жодного жалю з приводу того, що Білий дім вважає неповажним підходом до зустрічі в Овальному кабінеті.

Представники адміністрації заявили, що вони не впевнені, що саме міг би зробити Зеленський, щоб переконати Трампа відновити з ним переговори.

"Він не зрозумів реальності, що з виборами 6 листопада відбулася зміна парадигми", — сказав представник адміністрації Трампа про Зеленського.

Багато представників адміністрації дали відсіч критикам того, як Трамп повівся в той момент. Дехто з них припустив, що напружений обмін думками в Овальному кабінеті між Трампом та Зеленським було сплановано.

"Це взагалі не було заплановано. Все було прямо протилежно тому, як більшість людей очікували, що обмін думками пройде", — сказало джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Представник адміністрації додав: "Не було жодної підстави".

Відповідаючи на запитання, чи можливо для США працювати з Зеленським для досягнення мирної угоди, інший чиновник адміністрації сказав: "Я все ще так думаю, так".

Раніше видання Bloomberg також писало, що Дональд Трамп вимагає від Зеленського вибачень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.