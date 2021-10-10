Сутички біля будинку Порошенка: поліція розповіла, як вгамовувала мітингувальників

Зазначається, що в ніч проти 10 жовтня між учасниками акції неодноразово виникала штовханина.
У Козині на Київщині, поблизу будинку Петра Порошенка досі стоять прихильники і противники п’ятого президента.
Про це інформує поліція Київської області.
Зазначається, що в ніч з 9 на 10 жовтня між учасниками акції неодноразово виникала штовханина, яку поліція регулярно припиняла, не допускаючи подальшого розвитку конфлікту.
На місці події публічний порядок забезпечують понад 40 правоохоронців. Станом на 12:00 серйозних порушень правопорядку не зафіксовано. О 15:00 один з учасників акції порушив громадський порядок. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол.
У поліції, без згадки про п’ятого президента, зазначили, що вчора "на Обухівщині розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні".
Нагадаємо, що вчора, 9 жовтня, біля будинку п’ятого президента Петра Порошенка почали збиратися мітингувальники. У "Євросолідарності" заявили, що це проплачені тітушки. В Козин з’їхалися також прихильники Порошенка. Між двома таборами протестувальників виникали словесні перепалки та штовханина.
Зазначимо, що після оголошення нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку підозри в держзраді через організації схем із закупівлею Україною вугілля в терористів, слідство відпрацьовує версію щодо причетності до цього процесу тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.