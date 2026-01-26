Кароль Навроцький / © Associated Press

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький підкреслив, що Росія залишається серйозною загрозою для Європи, і цій небезпеці необхідно активно протидіяти.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Навроцький зазначив, що агресивна сутність Росії не змінилася з плином часу.

Реклама

«Сутність Росії залишилася незмінною — вона, як і раніше, становить загрозу для Центральної та Східної Європи», — наголосив президент Польщі.

Він звернув увагу на те, що РФ продовжує завдавати ракетних ударів по Україні, попри заклики окремих країн до «перезавантаження» відносин із Москвою.

«Росія була й залишається загрозою протягом багатьох років — незалежно від історичного періоду чи політичного режиму. Йдеться не лише про Росію за Путіна — це була загроза і за царських часів, і за більшовиків», — зазначив Навроцький.

Президент Польщі також підкреслив важливість тісної співпраці між європейськими державами для гарантування безпеки континенту та наголосив, що Польща надає цьому напрямку особливого значення.

Реклама

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що навмисні удари, яких Росія завдає по цивільній інфраструктурі України, — це воєнний злочин.

Ми раніше інформували, що у Кремлі намагаються налаштувати Європу проти президента України Володимира Зеленського, згадавши його критичний виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.