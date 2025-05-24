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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Суцільний потік трешу": Кислиця про поведінку та заяви росіян на переговорах у Стамбулі

Український дипломат повідомив, що російські перемовники вимагали добровільно віддати Росії чотири області України, “щоб не довелося віддавати ще більше”.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Сергій Кислиця

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця

Під час прямих переговорів у Стамбулі між Україною та Росією, які відбулись 16 травня, російські перемовники навіть не приховували, що не мають наміру домовлятись про припинення вогню. вони прямо заявили українській делегації, що безумовне припинення вогню є неприйнятним для Кремля.

Про це розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

За його інформацією, в директивах російської делегації взагалі не передбачалася можливість укласти угоду про перемир’я. Ба більше, представники держави-агресора вимагали віддати Росії чотири регіони України, аби «завтра не вимагати віддати шість чи вісім областей».

«Кількість трешу, погроз, цинізму й аморальних заяв… Це йшло майже суцільним потоком», — розповів дипломат.

Сергій Кислиця додав, що росіяни навіть погрожували членам української делегації, що вони будуть і надалі втрачати своїх родичів на війні, якщо не погодяться на умови Кремля.

Нагадаємо, Кислиця вказав на зв’язок між словами росіян про втрату близьких на війні та смертю у зоні бойових дій свого племінника.

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